جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بمدينتى طلخا والمنصورة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد بسلسلة جولات تفقدية بمدينة طلخا والمنصورة شملت عدد من القطاعات، حيث تفقد مجمع مدارس طلخا للتأكد من انتظام العملية التعليمية من خلال حضور الطلاب وتواجد المعلمين ، ووجه بتشكيل لجنة من المرور ومجلس مدينة طلخا وشركة الكهرباء لحل مشكلة التكدس المروري في منطقة مجمع المدارس من خلال إنشاء بركنج داخل مقر شركة الكهرباء لمنع وقوف السيارات بالشارع الرئيسي أثناء دخول وخروج المدارس.



كما تفقد اللواء " مرزوق " عدد من المخابز البلديه بمدينة طلخا للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وشدد علي عدم صرف الخبز الا لمستحقيه واقصي حد للصرف بطاقتين فقط يحملهم شخص واحد ، وأمر بمصادرة عدد من البطاقات التموينية لوجودهم مع شخص واحد ليس له صفه بصرف الخبز لأصحاب البطاقات .

كما تفقد " المحافظ " مستشفي طلخا المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين ، ووجه بحسن استقبال المرضي وتقديم الرعايه الطبيه الكامله لهم .

وأيضاً تفقد " المحافظ " سوق الخضار والفاكهة بشارع بورسعيد بمدينة المنصوره للتأكد من الإعلان عن الأسعار ومدي توافر المنتجات ، وشدد علي وضع قوائم الأسعار علي كل سلعه.



كما تفقد اللواء " مرزوق " عمارات الجلاء لمتابعة استكمال تسليم الوحدات السكنيه للمواطنين بعد أن قام بتسليم الدفعه الأولي أمس، ووجه باستكمال عملية التسليم يومياً علي دفعات منعا للتزاحم.

وأيضاً تفقد " المحافظ " عدد من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات حيث تفقد شارع المشايه وشارع السكه الجديده وشارع الجلاء والجيش وعبدالسلام عارف .



كما تفقد اللواء "مرزوق" الحملة الميكانيكية التابعة للمحافظة للتأكد من كفاءة المعدات الموجودة بالحملة ومدي جاهزيتها للقيام بكافة المهام.



وقال " محافظ الدقهلية" إن جولاتي مستمره علي كافة القطاعات للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين سواء في مجال ( التعليم - الصحه - التموين - مراقبة الأسواق - النظافه - الاشغالات ) وغيرها.