التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في حل شكاوى المواطنين

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود مبادرة "صوتك مسموع" في حل شكاوي المواطنين الخاصة بإزالة الإشغالات في محافظة المنيا، وذلك في ضوء حرص وزارة التنمية المحلية بالإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفتح قنوات التواصل معهم، من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتطوير منظومة الشكاوى، ففي محافظة المنيا، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" على وسائل التواصل الخاصة للمبادرة، شكوي الأهالي من قيام أحد المواطنين بوضع معدات لعمل مقهى مخالف في الطريق العام بسور النادي الرياضى بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وعلي الفور تم التواصل مع رئيس مدينة سمالوط ، والذي أفاد أنه تم نزول حملة من الوحدة المحلية، وتم رفع الإشغالات التي قام أحد المواطنين بوضعها في الطريق العام، وإزالة أسباب الشكوى، جديرا بالذكر، أن مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع»، تعمل على عدد من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، وتستقبل المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات.

ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع»، من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتس اب الجديد وهو ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ )، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك https://www.facebookcom، والبريد الإلكتروني[email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.