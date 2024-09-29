دور أرضي وأخير فقط ..زحام شديد للحجز بشقق "جنة" بالمنصورة الجديدة

تعرف على شروط وموعد التقديم

شهد جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، زحاما شديدا خلال التقديم على حجز الوحدات السكنية بمشروع جنة والتي يصل سعر الوحدة إلى حوالي 3 ونصف مليون جنيه شاملا الفوائد في بعض المساحات .

أعداد كبيرة

حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر على مقر الجهاز للتقديم على الوحدات السكنية الجديدة ، وعلى الرغم من تحديد الجهاز فترة التقديم بشهر كامل إلا أن هناك زحاما شديدا على الحجز بصورة فاقت كل التوقعات رغم أن السعر للمتر الواحد يصل إلى 12600 جنيه ، كما أن الأدوار المتاحة أرضي وأخير فقط !!

فوضى وزحام لحجز الوحدات

التقديم لمدة شهر ورغم ذلك بدأ الزحام أول يوم

خطوات التقديم

وكان جهاز المنصورة الجديدة قد أعلن خطوات التقديم لحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة وهي ..أولا: شراء كراسة الشروط (من 8:30 ص حتى 5.00 م) ثم التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة ، وبعدها يتم التوجه لشباك شراء كراسة شروط وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي إضافة إلى إحضار الأصل للاطلاع لبدء معاملة شراء كراسة شروط ، ثم الحصول على إذن دفع والتوجه للخزينة لسداد قيمة الكراسة ٥٧٠ج إضافة إلى رسوم الخدمة ١٠ج ثم العودة للشباك لتقديم الإيصال واستلام كراسة الشروط واخطار السداد وإنهاء المعاملة.

بينما ثانيا يتم سداد جدية الحجز ثم التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع جمصة والذي تضمنت تعليماته بأنه في حالة التحويلات البنكية من بنك غير بنك الاسكان يتم قبول تحويل جدية الحجز من البنوك الاخرى على حساب 1775600690074 EGP على أن يتضمن التحويل ( اسم الحاجز – الرقم القومى – جدية الحجز 878 وحدة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة مع قبول الايداع النقدى والتحويل الداخلى من جميع مصارف بنك الاسكان على أن يكون مع الحاجز أمر توريد وصورة بطافة الحاجز.

وثالثا التقدم لحجز الوحدات السكنية (من 1:00 م حتى 5:00 م) ثم التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة ،ووبعدها التوجه لشباك التقديم للقرعة العلنية بعد تجهيز المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع) صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة ،إيصال شراء كراسة الشروط وايصال الدراسة وايصال جدية الحجو استمارة التقديم الموجودة بالصفحة الأخيرة بكراسة الشروط بعد ملأ البيانات وتوقيع الإقرار ، ثم الحصول على إذن للدفع والتوجه للخزينة لدفع رسوم الطلب (١٠٠ج) وأخيرا العودة للشباك لإنهاء المعاملة.