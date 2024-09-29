اغتيال نصر الله لن يؤثر في قوة "حزب الله" البشرية وترسانته العسكرية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "حزب الله" لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين المدربين جيداً وترسانة هائلة من الأسلحة، وذلك على الرغم من اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله.

وأكد حزب الله بشكل متكرر أن هدف إسرائيل بعودة المستوطنين إلى شمال البلاد لن يتحقق ما لم يتوقف العدوان على غزة، مشدداً على استعداده التام لمواجهة أي غزو بري للبنان أو حرب شاملة ضد إسرائيل.

وفي سياق التصعيد، أشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن حزب الله أطلق 6800 صاروخ منذ بداية التوترات الحدودية.

من جانبها، ذكرت الباحثة في مركز "كونترول ريسكس"، دينا عرقجي، أن الحزب كان يمتلك في عام 2006 حوالي 15 ألف صاروخ، وهذا العدد تضاعف لأكثر من 10 مرات على الأقل.

وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي أن حزب الله، تحت قيادة نصر الله، يفتخر بقوة عسكرية تتراوح بين 20 ألف و25 ألف مقاتل، إضافةً إلى عشرات الآلاف في الاحتياط.

وتعتبر وحدة "الرضوان" من الوحدات الرئيسية في الحزب، حيث تشتهر بكفاءتها القتالية وأهميتها الاستراتيجية في النزاعات الإقليمية. تضم هذه الوحدة آلاف العناصر المدربة، ومن بينهم من لديهم خبرة ميدانية من الحرب السورية.

كما تُظهر القدرات التسليحية لحزب الله أنه يشبه جيش دولة متوسطة الحجم، إذ يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك صواريخ فجر-5 وزلزال-2 المصنعة في إيران.

وتبرز هذه الترسانة العسكرية التهديد الذي يمثله حزب الله على أمن إسرائيل، حيث إن هذه الأسلحة قادرة على استهداف أعماق الأراضي الإسرائيلية.

مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في سلسلة انفجارات بالعاصمة الصومالية مقديشو

أفاد موقع Garowe بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وذكر الموقع أن الشرطة وشهود عيان أكدوا وقوع هذه الانفجارات، التي حدثت يوم السبت، في مقديشو وولاية شابيلي الوسطى المجاورة.

وأشارت التقارير إلى أن أحد الانفجارات وقع بالقرب من مطعم مشهور يجاور المسرح الوطني والقصر الرئاسي، وهو مكان يرتاده العديد من المسؤولين الحكوميين.

حتى الآن، تظل أسباب الانفجارات غامضة، ولا توجد معلومات مؤكدة عن الجهة المسؤولة عنها.