جنوب الوادي: ختام دورة إعداد المعلم الجامعي الـ 44

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ختام فعاليات دورة اعداد المعلم الجامعي رقم "44" التي نظمتها كلية التربية بقنا لمعاوني أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة خلال الفترة من 21 الى 26 سبتمبر 2024م .

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا و الدكتور عبد الرحمن ابو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية .

وأكد رئيس الجامعة، على اهمية التدريب على التعليم والتعلم وبناء القدرات وتطوير الذات والتعرف على كيفية نقل المعارف والخبرات للآخرين مشيرا إلى اهمية دورات اعداد المعلم الجامعي في منح و إكساب المهارات اللازمة للمعيدين و اعدادهم للمرحلة الجديدة في التعليم التي تشهدها مختلف مؤسسات التعليم والى الدور الهام لكلية التربية بقنا كبيت خبرة في طرق التدريس وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية مؤكدا اهمية بناء قدرات اعضاء هيئة التدريس و استثمار الطاقة البشرية بصورة فعالة لتحقيق استدامة وتأثير ايجابي .

وقدم رئيس الجامعة، محاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي عن الادارة الجامعية تناول خلالها بالشرح التفصيلي المكون الاداري ، التعليمي ، البحثي ، المجتمعي للجامعة والهيكل التنظيمي بالجامعة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات .

وفى كلمته رحب الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية برئيس الجامعة مشيدا بجهوده في دعم العملية التعليمية و تبنى العديد من المشروعات التطويرية في مختلف القطاعات بالجامعة ورعاية الافكار الابداعية

وفي ختام الدورة التدريبية قام رئيس الجامعة وعميد كلية التربية بتسليم الشهادات على المتدربين من مختلف كليات الجامعة وعلى السادة المدربين .

بدء الدراسة

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، اليوم الأحد، بحضور عمداء كليات الحقوق والتجاره واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

وتابع عكاوي تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وانتظام المحاضرات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والانشطة الطلابية.

واطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل و المكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير مصادر التعلم ومخرجات العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة لطلاب الجامعة في اطار دور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتميز.

وتابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معسكرات استقبال الطلاب الجدد بمشاركة الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد توفير مختلف سبل الدعم للطلاب واضاف ان الجامعة لديها خطة انشطة طلابية متنوعة على مدار العام لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.