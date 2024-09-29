أحمد أشرف السيد يوقع عقود الانتقال لنادي نجمة سيناء

نحج مسؤولو التعاقدات بنادى نجمة سيناء، في إبرام التعاقد مع أحمد أشرف السيد، قادما من نادي إتحاد الشرطة الرياضي أحد أندية الممتاز ب.

ولعب أشرف السيد، للعديد من الاندية أبرزها، نادي إتحاد الشرطة و سوهاج والبلاستيك، قبل اتفاقه والتوقيع لنادي نجمة سيناء بالدرجة الثانية في مجموعة القاهرة.

وشهد اتفاق الطرفين وتوقيع العقود هشام سنجر رئيس جهاز الكرة، وحاتم حسن المدير الفني للفريق، ومحمد إيهاب مدير التعاقدات، ومحمد عباس مدير شئون اللاعبين بالنادي.

يذكر أن لاعب نجمة سيناء هو نجل أشرف السيد لاعب نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني لفريق نجوم المستقبل السابق في دوري المحترفين.

والجدير بالذكر أنه، قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجمة سيناء بمدينة العريش، في الصعود إلى دورة الترقي المؤهلة إلى الدوري الممتاز، بعد فوزه في الأسبوع قبل الأخير على مركز شباب الشهيد أحمد المنسي، ووصوله للنقطة 46 ليحتل المركز الأول للمجموعة الثامنة (أ) على مستوى فرق شمال سيناء.

فيما نجح فريق نجمة سيناء في تحقيق الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة من مركز شباب مدينة العريش، وضمن نادي نجمة سيناء الصعود للدوري الممتاز (ب) في حالة عدم التوفيق في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، ليكون الفريق الذي تعقد عليه آمال الجماهير السيناوية في الوصول إلى فرق القمة بالدوري.