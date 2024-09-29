مركز شباب العامرية يشارك فى مبادرة الرئاسة لبناء الانسان

شارك مركز شباب العامرية بالاسكندرية فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التى تنطلق في مراكز شباب عروس البحر الابيض من خلال انشطه متنوعه تهدف لدعم النشاط الرياضي وتوفير تدريبات متعدده لالعاب متنوعة



فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، والتي تهدف إلي الاستثمار فى رأس المال البشرى

حيث تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

من خلال فرع شباب العامرية مبادرة وعي صحي عن خشونة الركبة.عدد المستفيدين ١٣٠فرد

يأتي ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بدعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كافه الهيئات الشبابية والرياضية.

والاهتمام بتكثيف انشطة بداية جديدة لبناء الإنسان بالهيئات الشبابية والرياضية اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة .

وتستمر المبادره لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر