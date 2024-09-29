ضبط مزارع أصاب نجل عمه برش خرطوش في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مزارع في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج، مصابًا برش خرطوش بالعين اليسرى تعدى عليه نجل عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

البداية جاءت عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "فرج . ا . ا . ج" 40 سنة مزارع يقيم بدائرةالمركز مصاباً برش خرطوش بالعين اليسرى .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمه "هاشم . خ . ا . ج" 30 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها إصابة سائق باشتباه كسر بعظام الجمجمة وشقيفه بجرح رضي بفروة الرأس طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة حاصل على بكالوريوس بجرح رضي بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عاطف . ك . ع . ع" 42 سنة سائق مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "حماده . ك . ع . ع" 37 سنة مبيض محارة مصاباً بجرح رضي بالرأس ونجل عمومتهما "محمد . ع . ز . ج" 55 سنة صاحب مخبز، وطرف ثان "محمد ع ع ع" 41 سنة حاصل علي بكالوريوس مصاباً بجرح بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقيه "ممدوح . ع . ع . ع" 45 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"عصام . ع . ع . ع" 49 سنة سائق الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإلقاء الطوب والحجارة وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات على قطعة أرض بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .