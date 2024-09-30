كوكب المؤثرين الكتاب الثالث لچرمين عامر

وقعت الكاتبة چرمين عامر عضو اتحاد الاعلاميين العرب الاسبوع الماضي مع مؤسسة الكاتب العربي The Writer Operationعقد اصدار كتابها الثالث بعنوان كوكب المؤثرين باللغة العربية والانجليزية.

يقدم الكتاب الجديد رؤية شاملة حول التحولات الجذرية التي أحدثها اعلام المؤثرون في عصرنا الرقمي. ويكشف اسرار تعاظم نفوذ الانفلونسر والدور الكبير والمتنامي الذي يلعبونه في تشكيل الرأي العام الديجيتال، ومدي تأثيرهم على سلوكيات الأفراد وتشكيل الهوية الجماعية للامم.

يسلط الكتاب الضوء علي نماذج لمؤثرين منصات السوشيال ميديا في محاولة لازاحة النقاب عن الآليات التي ينتهجونها لتعزيز تاثيرهم علي الثقافة الشعبية، والاقتصاد، والسلوكيات الاجتماعية.

وتاتي اهمية كتاب كوكب المؤثرين في كونة الاول من نوعة الذي يصنف انواع المؤثرين وفقا لتخصصاتهم المهنية والاجتماعية والثقافية.

في مبادرة لتصميم دليل متخصص يرشد صناع القرار والمسوقين والاعلاميين حال استخدام اعلام المؤثرين ضمن حملاتهم الاعلانية والاعلامية. هذا بالاضافة الي عقد مقارنات بين القوي الناعمة والتاثير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لمشاهير الفن والسينما في القرن الماضي ومشاهير السوشيال ميديا. وكيف تغيرت معايير الشهرة والتاثير؟.

يتطرق الكتاب للعديد من قصص نجاح الانفلونسر، والتحديات التي واجهوها، والأدوات التي استخدموها لبناء امبراطوريتهم الشخصية في مجالات : الإبداع، العلم، الموضة، الفن والثقافة، الطب، التغذية, التجميل, الهندسة، المحاماة، التاثير البيئي .. الخ حتي التغيير الاجتماعي.

ويصدر الكتاب في خمس فصول يستعرض خلالهم كيف ترسم الاستراتيجيات التسويقية لتعظيم الاستفادة من نفوذ المؤثرين. مرورا بمراحل اختيار المؤثر المناسب، وقياس العائد الاستثماري، وتبني المؤسسات لشراكات ناجحة مع المؤثرين. الامر الذي ينعكس علي تعزيز من القيمة السوقية للعلامة التجارية ويحقق زيادة في المبيعات. فضلا عن كسب ولاء العملاء واثراء تجربتهم التسوقيه.

هذا ومن الجدير بالذكر، ان للكاتبة چرمين عامر ثلاث كتب تم اصدارهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023 بعنوان: "نفوذ المؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثروة الرقمية" , باللغة العربية والانجليزية. كذلك اصدرت عام 2024 الكتاب الثاني بعنوان : "50 لقطة ميتافيرسية" والذي طبع منه نسخ بطريقة "برايل" لتناسب الجمهور من ذوي الهمم. وذلك بالتعاون مع مؤسسة الاخبار بريل. وقد شارك الكتب الثلاث في العديد من المعارض المحلية والدولية.