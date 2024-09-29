إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها إصابة سائق باشتباه كسر بعظام الجمجمة وشقيقه بجرح رضي بفروة الرأس طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة حاصل على بكالوريوس بجرح رضي بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عاطف . ك . ع . ع" 42 سنة سائق مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "حماده . ك . ع . ع" 37 سنة مبيض محارة مصاباً بجرح رضي بالرأس ونجل عمومتهما "محمد . ع . ز . ج" 55 سنة صاحب مخبز، وطرف ثان "محمد ع ع ع" 41 سنة حاصل علي بكالوريوس مصاباً بجرح بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقيه "ممدوح . ع . ع . ع" 45 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"عصام . ع . ع . ع" 49 سنة سائق الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإلقاء الطوب والحجارة وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات على قطعة أرض بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي ربة في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "إنجي . ع . ج . س" 25 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تقيم بدائرة المركز .

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقها "باسنتي . ع . ج س" 28 سنة سائق يقيم أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدي لإصابتها ووفاتها لسوء حالته النفسية ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .