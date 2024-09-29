أسعار الذهب في مصر ترتفع 50 جنيهًا خلال أسبوع

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، ووصل عيار 21 إلى 3590 جنيها للجرام بزيادة قدرها 50 جنيها وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3540 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3620 جنيها للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

وحسب الخبراء فأن المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر كان ارتباطه بسعر الذهب العالمي الذي حقق ارتفاعات استثنائية خلال الأسبوع الماضي وسجل عدد من المستويات التاريخية لأول مرة.

شهدت الفترة الأخيرة تراجع الطلب المحلي على الذهب، خاصة خلال فترة بداية الموسم الدراسي والذي شهد لجوء بعض المستهلكين إلى عمليات البيع العكسية للذهب بهدف توفير السيولة النقدية.

من جانب آخر نلاحظ أن الطلب على شراء المشغولات الذهبية قد تزايد على حساب الطلب على السبائك، وهو الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة خلال الفترة الأخيرة التي تميزت باستقرار سعر الصرف.