الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عمرو مصيلحى يخوض انتخابات اتحاد السلة على مقعد الرئيس

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر عمرو مصيلحى نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة الترشح على مقعد رئيس الاتحاد فى الانتخابات المقرر عقدها يوم ١٥ نوفمبر القادم.

وينافس مصيلحى على نفس المقعد الدكتور مجدى أبوفريخة رئيس الاتحاد المصرى للسلة الحالى والذى يشغل المنصب لأكثر من دورة انتخابية.

وقد شغل عمرو مصيلحى منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ومن قبلها عضو مجلس إدارة.

فى الوقت نفسه  يحظى بشعبية بين أندية الإسكندرية والمحافظات خاصة وانه شقيق محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى والذى يمتع بالشعبية الأولى لكرة السلة. 

ومما لا شك فيه أنه عقب انتهاء البطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦ التى ينظمها زعيم الثغر ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين على مقعد الرئيس وكذلك مجلس الإدارة. 

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الجريدة الورقية