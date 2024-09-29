محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية ومواد غذائية لذوى الهمم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المواطنين من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

وأمر المحافظ، بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من مساكن إيواء الباجور نجلها من ذوى الهمم مراعاة لظروفه الصحية ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، كما وجه بتشكيل لجنة من ادارة التفتيش و المتابعة بالديوان العام لمراجعة القيمة الإيجارية لمساكن الإيواء بالباجور مراعاة لظروف المواطنين المعيشية.



ووجه محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن بناحية طوخ دلكا بتلا يتضرر من عدم ادراج قطعة أرض خاصة به لمشروع التقسيم واتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين .



واستمع المحافظ؛ لشكوى عدد من الأهالي بناحية مشيرف الباجور يتضررون من ضعف التيار الكهربائي بالمنطقة مما يلحق الضرر بهم وعلى الفور كلف المحافظ رئيس قطاع كهرباء المنوفية بفحص الشكوى واتخاذ اللازم ، فيما وجه الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالنزول الميداني لفحص شكوى أحد أولياء الامور يتضرر من سوء ادارة احدى مدارس شبين الكوم والعرض عليه .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.