حملة أمنية مكبرة بمديريتي أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي، أمن (أسوان - دمیاط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات عن ضبط، حیث أسفرت (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (7,1 كیلو جرام لمخدر الحشیش"، وضبط قطعة سلاح نارى، وتنفذ (666) حكما قضائيا متنوعا في أسوان.

وفي دمياط تم ضبط عدد (4) قضایا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة الناریة، ضُبط خلالھم (7,250 كیلو جرام لمخدر الحشیش، 13 كیلو جرام لمخدر البانجو – 8,5 كیلو جرام لمخدر الهيديو – كمیة لمخدر الھیروین) .. و(4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 أفراد محلية - عدد من الطلقات).

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تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط سیدة "لھا معلومات جنائیة" بدائرة قسم شرطة الخلیفة، لقیامھا بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة ھواتف المواطنین بأسلوب "النشل"، وعثر بحوزتھا على ھاتف محمول مجھول المصدر، واعترفت بارتكابھا 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادھا ضبط الھواتف المستولى علیھا لدى عمیلھا "سیئ النية".

كما تمكنت القوات من ضبط عاطلین "لأحدھما معلومات جنائیة" بدائرة قسم شرطة المرج، لقیامھما بسرقة 20 راوتر خاصین بعامل مقیم بمحافظة القلیوبیة، تم ضبطه، وبحوزته المسروقات بإحدى شركات الاتصالات بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بقیامھما بتصریف المسروقات بالبیع لعمیلھما "سیئ النية" وضبط عاطلین "لأحدھما معلومات جنائیة" بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول، لقیامھما بمزاولة نشاط سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادھما ضبط كافة المسروقات المستولى علیھا.

كما تم ضبط عنصرین إجرامیین وسیدة بدائرة قسم شرطة الساحل، لقیامھم بسرقة (ھاتف محمول - فیزات كارت تم سحب مبلغ مالى منھا) من مواطن رغماً عنه عقب تھدیده، وبحوزتھم (فرد خرطوش - طلقتین – سلاح أبیض "المستخدمین فى الواقعة" - 2ھاتف محمول- جزء من المبالغ المالیة المستولى علیھا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.