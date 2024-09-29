الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

صحة الأقصر: تنفيذ خطة متكاملة لنشر الوعى الصحي بين المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر اجتماعًا بمديري الإدارات، اليوم الأحد،   بديوان عام المديريه بقاعة مركز المعلومات؛ لمتابعة انتظام العمل بالمديرية.

جاء ذلك  بحضور الدكتور علي طبل وكيل المديرية و مدير إدارة الطب الوقائي، مدير إدارة الطب العلاجي، مدير إدارة المستشفيات، مدير مستشفى الحميات، مدير مستشفى القرنه، مسؤول المبادرات الرئاسيه، مدير إدارة تنظيم الأسره، مسؤول الرائدات الريفيات، منسق القوافل العلاجيه، مدير إدارة الإعلام، مدير إدارة التمريض، مدير إدارة التثقيف الصحي، ومديري الادارات الصحية، ومدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير الحملة الميكانيكية، ومدير مركز المعلومات

وقد ناقش الاجتماع سير العمل بكل إدارة ومناقشة الاحتياجات المطلوبة، كما أكد على مديري الإدارات  بعمل رؤية قصيرة المدي وطويلة المدى؛ لتطوير كل إدارة وقد شدد بالمتابعة الدورية والمرور المكثف على المستشفيات و الوحدات والمراكز الصحيه.

كما  اكد على ضروره وضع خطط للتطوير تتماشي مع سير العمل واهم المعوقات والوصول للحلول المناسبة، و عمل خطة توعية  متكاملة  من اجل نشر الوعى الصحى وتكاتف الجميع لعمل نشر الوعى والتثقيف الصحى  بين المواطنين، وتحسين جوده كافه الخدمات الصحيه واتاحتها لجميع الفئات العمرية .

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