السيسي يوجه نصيحة لخريجي أكاديمية الشرطة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من النصائح لخريجي أكاديمية الشرطة دفعة 2024، متابعًا: “أقول للخريجين خلوا بالكم من نفسكم، وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم المواطنين -أبناء مصر- بما يليق بما تعلمتوه من قيم.. لا شك أن التعامل مع الرأي العام والشعب تكون له محاذيره”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد،: “لكن صبركم وما تعلمتوه يجب أن يكون دائما أمام أعينكم، حتى تكون العلاقة قوية مع شعب مصر وأهلنا، وتستمر وتزيد، خلوا بالكم من أنفسكم وأسركم، وإن شاء الله موفقين دائمًا”.

ووجه نصيحة لخريجي أكاديمية الشرطة: "خلوا بالكم من حاجتين، الوزن والسجائر، حتى في الأفلام بيجيبوا الضابط بالسيجارة، هو ضابط الشرطة ما يعرفش يفكر غير بالسيجارة ولا إيه؟"، موجهًا الشكر لأسر طلبة وخريجي أكاديمية الشرطة، مقدمًا لهم التهنئة، خلال حلفة تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

وقال :"أشكرهم أنهم أعدوا أبناءهم وبناتهم وجهزوهم بشكل جيد وقدموهم لبلدهم مصر لكي يشاركوا في حماية أمنهم واستقرارهم".

وتابع: “أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد والأداء المتميز للكلية، وبطمن على الكلية والأداء الموجودة بشكل بسيط، وكل مرة أجي أطمئن وأسعد بالمستوى”.