الأحد 29 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

بدء طرح كراسات شروط حجز 1645 وحدة بـ 8 مدن جديدة

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد،  عن فتح باب الحجز الفوري لـ1645 وحدة سكنية موزعة على 7 مدن في 6 محافظات، بدءاً من اليوم ولمدة 10 أيام.

 يأتي الطرح وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن المناسب للمواطنين.

أماكن شقق الإسكان المطروحة

 أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل المناطق الآتية:

  • 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2).
  • 137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2).
  • 878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2).
  • 5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).
  • 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2).
  • 240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2).
  • 8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2).
  • 114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).


كيفية التقديم على وحدات الإسكان المطروحة

 

يمكن للراغبين في التقديم على وحدات الإسكان المطروحة،  التوجه إلى أجهزة المدن المعنية في المحافظات، حيث يتم تنظيم الحجز عبر قرعة علنية تجرى لاختيار المستفيدين من الوحدات.


وتتوفر كراسة الشروط في أجهزة المدن، التي تحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بالوحدات، مثل: المساحات المتاحة، الأسعار، وطرق السداد. 

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