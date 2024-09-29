الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج

حبس متهم
حبس متهم

أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل متهم بقتل نجار بطعنة في القلب بعد أن عاتبه القتيل على قيام نجله بالتعدي عليه بالألفاظ النابية بمنطقة المرج، 45 يومًا علي ذمة التحقيقات.

 

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ورد بلاغ إلى مباحث قسم شرطة المرج من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور علي جثة نجار بها بطعنة نافذة.

 

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، حيث عاتبه المجني عليه على قيام نجله بسبه بألفاظ نابية ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، على إثرها استل الاول  سكينا وطعن الثاني فأسقطه قتيلا.

 

من جهة أخرى، لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه في قرية الصعايدة بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من أهالى قرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، يفيد بمصرع الطفل "محمد حسين" 8 سنوات، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.


 

 

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