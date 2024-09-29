انتظام الدراسة بكليات جنوب الوادي ورئيس الجامعة يُجري جولة ميدانية

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، اليوم الأحد، بحضور عمداء كليات الحقوق والتجاره واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

وتابع عكاوي تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وانتظام المحاضرات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والانشطة الطلابية.

واطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل و المكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير مصادر التعلم ومخرجات العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة لطلاب الجامعة في اطار دور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتميز.

وتابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معسكرات استقبال الطلاب الجدد بمشاركة الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد توفير مختلف سبل الدعم للطلاب واضاف ان الجامعة لديها خطة انشطة طلابية متنوعة على مدار العام لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

تطبيق مستحقاتي:

وفي سياق مماثل، التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بفريق عمل التطبيق الالكتروني ( مستحقاتي ) بحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور همام الشاذلي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات المدير التنفيذي للمشروع والدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات و طارق قدرى مدير عام ادارة الموارد البشرية ومبارك أحمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأعضاء المشروع، وذلك لمناقشة المرحلة الثانية من التطبيق الذى تم تدشينه مؤخرا وصرح رئيس الجامعة ان المرحلة الثانية تشمل مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومنها مكافآت الكونترول والتصحيح والاجر الإضافي والمقابلات الشخصية وجميع انواع المستحقات الاخرى بهدف تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.

وأضاف الدكتور همام الشاذلي، أن المرحلة الثانية من التطبيق تهدف توفير الوقت والجهد المطلوب للبحث في الملفات الورقة والارشفة التقليدية للمستندات.

وأعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تدشين تطبيق (مستحقاتي ) لإدارة المكافآت بطريقة آلية، ضمن المشروعات التطويرية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.