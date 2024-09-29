إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد مدخل قرية الجبلاو، التابعة لمركز قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الجبلاو بمركز قنا.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخصًا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الجبلاو بمركز قنا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفى سياق آخر فقد ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين، بقتل شاب، والتخلص من جثته، بمنطقة زراعية في أطفيح، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، لشكهم في تورط المتهم بسرقة هاتف أحدهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات في أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإنهاء حياة المجني عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ضبط عاطل متهم بالنصب على المواطنين فى الجيزة

ضبطت أجهزة الأمن، عاطل متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة علاجهم من السحر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد تورط عاطل في النصب على المواطنين، وادعاء قدرته على العلاج من السحر، مقابل حصوله على مبالغ مالية من الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق وراء إضرام النيران فى شقة طليقة صديقه وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بقيام سائق بإضرام النيران بشقة طليقة صديقه، نتج عنه إحتراق محتويات الصالة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة، وبضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الحادث نتيجة خلافات سابقة بينهما لقيامها بالزواج مرة أخري، عقب تطليقها من صديقه، وعليه قام بالتوجه للشقة في وقت عدم تواجدها، وكسر باب الشقة وإضرم النيران بها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.