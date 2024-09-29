وفاة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الفيوم

لقي مواطن مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، بمنطقة منشأة عبد الله بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث ووجود جثة بمنطقة منشأة عبد الله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين وجود جثة لمواطن، وأكد شهود العيان أن سيارة مصدعة صدمته أثناء عبور الطريق، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق آخر لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه في قرية الصعايدة بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من أهالى قرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، يفيد بمصرع الطفل "محمد حسين" 8 سنوات، خلال اللهو بالخطأ في سلك تكييف داخل منزله بالبلده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.