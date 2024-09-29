الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنظم ندوتين حول "المفاوضة الجماعية" و"أسوأ أشكال عمل الأطفال" بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوتين عمالية للتوعية ، فى مجال المفاوضة الجماعية ، بشركة سينا فودز للصناعات الغذائية بمنطقة  دمنهور لعدد ٣٠ عامل ، و "أسوأ أشكال عمل الأطفال والمهن المحظورة "بمحطة جرين فارم بمنطقة ايتاى البارود  لعدد ١٠ عمال ، نفذها مكتب عمل الرحمانية وكوم حمادة.

وتأتي هذه الندوات في إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

 وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة الأولى تضمنت : نشر الوعى فى شتى ميادين العمل ، وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ، والتشاور والتعاون بين طرفى العمل لتحسين التنمية الاجتماعية ، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، وقام بإلقاء الندوة محمد عنب مدير مكتب الرحمانية ، والندوة الثانية تضمنت مناقشة عدة موضوعات وهي : الحد من مخاطر عمل الأطفال ، وعرض المهن المحظورة ، وتقديم الوعي للعمال ، قدمتها معالي ابو ريه مدير مكتب ايتاى البارود.

الجريدة الورقية