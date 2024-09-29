وزارة العمل تنظم ندوتين حول "المفاوضة الجماعية" و"أسوأ أشكال عمل الأطفال" بالبحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوتين عمالية للتوعية ، فى مجال المفاوضة الجماعية ، بشركة سينا فودز للصناعات الغذائية بمنطقة دمنهور لعدد ٣٠ عامل ، و "أسوأ أشكال عمل الأطفال والمهن المحظورة "بمحطة جرين فارم بمنطقة ايتاى البارود لعدد ١٠ عمال ، نفذها مكتب عمل الرحمانية وكوم حمادة.

وتأتي هذه الندوات في إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة الأولى تضمنت : نشر الوعى فى شتى ميادين العمل ، وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ، والتشاور والتعاون بين طرفى العمل لتحسين التنمية الاجتماعية ، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، وقام بإلقاء الندوة محمد عنب مدير مكتب الرحمانية ، والندوة الثانية تضمنت مناقشة عدة موضوعات وهي : الحد من مخاطر عمل الأطفال ، وعرض المهن المحظورة ، وتقديم الوعي للعمال ، قدمتها معالي ابو ريه مدير مكتب ايتاى البارود.