وزارة العمل تنظم ندوة حول الحقوق والواجبات في القانون بالقليوبية

بالتنسيق مع القطاع الخاص..

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة توعوية بمصنع كوكاكولا، بحضور 25 عاملا بالمصنع، تناولت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 والمعايير الدولية المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية أنه حضر اللقاء أحمد سالم رئيس اللجنة النقابية ونائب رئيس اتحاد عمال القليوبية، وشريف محمد عبد المجيد "المدير الإقليمي للشركة بالقاهرة والجيزة"، ومحمد صالح مدير شؤون العاملين بالشركة، وصباح أحمد مديرة منطقة قليوب، وأحمد محمد مدير مكتب تفتيش عمل قليوب، ورمضان كامل رجب مفتش عمل قليوب، وتامر قنديل مفتش عمل القناطر، وتحت الإشراف التنفيذي لمدير مديرية العمل، وفوزي صابر وكيل المديرية.