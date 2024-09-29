موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يلتقي فريق الكرة الاول بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره توتنهام في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتُذاع المواجهة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام مساء اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.

وتعادل مانشستر يونايتد سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.