قرار جديد حول عصابة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بتجديد حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

من ناحية أخرى، قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها في التحريض علي الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء علي قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدي دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهما فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا بشأن القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.







