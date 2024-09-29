اكتشاف صادم.. فيروس كورونا أصبح مقاوماً للأدوية

أوضحت نتائج دراستان أن فيروس كورونا أصبح مقاوماً لعقارين، يستخدمان لعلاج المرضى المصابين بالعدوى.

في الدراسة الأولى، درس فريق من جامعة كورنيل والمعاهد الوطنية للصحة نتائج العلاج للمرضى، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين تم إعطاؤهم عقار "ريمديسيفير".

وفي الدراسة الثانية، درس باحثون من جامعات بيتسبرغ وستانفورد وهارفارد ومستشفى بريغهام والنساء، نتائج المرضى الذين تم إعطاؤهم أدوية مضادة للفيروسات على مدار الأعوام من 2021 إلى 2023، وتحديداً دواء "نيرماترلفير".

وبدراسة الحمض النووي للفيروسات التي أصابت المرضى، تبين أن الفيروس قد طوّر حساسية منخفضة لكل من "ريمديسيفير" و"نيرماترلفير".

كما وجدوا أن هذه الفيروسات المتحولة يمكن أن تصيب الآخرين في الجوار، وفق "مديكال إكسبريس".

وفي ملاحظة إيجابية واحدة: وجد الباحثون أن إعطاء هذه الأدوية للمرضى يقضي على الفيروس.

من ناحية أخرى، تبين أنه يمكن العثور على الفيروسات ذات الطفرات لدى المرضى، وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين تلقوا دواء "نيرماترلفير".