حظك اليوم الأحد| توقعات الأبراج المائية.. زيادة كبيرة في الراتب

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج المائية عن توقعاتها لليوم الأحد 29 سبتمبر، إذ يعرف أصحابهم بأنهم حساسون ويتعاملون مع الأمور بالعاطفة ولديهم مشاعر جياشة، كما يستخدمون تجاربهم في الاستمرار في الإبداع والتقدم، كما يكسبون احترام الآخرين.

الأبراج المائية.. يبدأ برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، والثاني برج السرطان 21 يونيو إلى 22 يوليو، والثالث العقرب 21 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

حظك اليوم الأبراج المائية

توقعات الأبراج المائية

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان الأحد 29 سبتمبر

لا تتفاجأ إذا اتصل بك الكثير من الأشخاص اليوم، وكل واحد منهم حريص على التشاور معك ويبدو أنك السلطة في جميع المواضيع يا برج السرطان، كل هذا الاهتمام مجاملة، لكنه يجعل من الصعب إنجاز أي عمل افعل ما بوسعك لمساعدة زملائك في العمل، ثم أخبرهم أن مكتب المساعدة مغلق لهذا اليوم، تريد مغادرة العمل مبكرًا حتى تتمكن من التواجد مع أحبائك.

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب الأحد 29 سبتمبر

لا تتفاجأ إذا رأيت زملاءك في العمل يتصرفون بحماقة بعض الشيء اليوم يا برج العقرب، لا مفر من الروح المعنوية العالية التي تتخلل بيئة العمل ويكاد يكون من المستحيل إنجاز أي شيء مع أجواء الكوكب اليوم بدلاً من التسرع ومحاولة زيادة الإنتاجية، لماذا لا تنضم إلينا؟ كن خفيف الظل قليلًا.

حظك اليوم الأبراج المائية

حظك اليوم.. توقعات برج الحوت الأحد 29 سبتمبر

توقع بعض التطورات الإيجابية اليوم والتي تؤثر على الأسرة بأكملها يا برج الحوت، ربما تتلقى أنت أو شريكك نبأ زيادة كبيرة في الراتب أو فرصة عمل رائعة، وربما تقابل الشخص المناسب لك، وتعرف ذلك في اللحظة التي تلتقي فيها بالعينين أيا كان الأمر، فلا تدع الفرصة تفوتك إذا لم تغتنمها، فمن المؤكد أن شخصًا آخر سيغتنمها.