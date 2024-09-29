الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

تعيين د ايمان الشامي مدير اقليمي للاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمركز الرئيسي بالقاهرة

الدكتورة ايمان الشامي
الدكتورة ايمان الشامي

 

 

قرر الاتحاد العام للمصريين في الخارج تعيين الدكتورة ايمان الشامي المدير الاقليمي للاتحاد بالمركز الرئيسي بالقاهرة.

الدكتورة  ايمان الشامي، هى حاصلة على دكتوراه في التنمية البشرية من جامعه تورينتو في كندا ، ودكتوراه في القانون الدولي من الاكاديمية العربية للدراسات المتطورة ،  عملت في المجال الأكاديمي في عدة أكاديميات وجامعات ، وعملت في مجال الخدمة العامه والعمل التطوعي الوطني .

 

ساهمت د. ايمان الشامي في مبادرات رئاسية عديدة وشاركت ايضا في أعمال تطوعية وخيرية بالتعاون مع جمعيات النفع العام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 وقد أوكل لها متابعة نشاطات الإتحاد العام للمصريين في الخارج والإشراف على اللجان النوعية القائمة .

مواد متعلقة

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوقع اتفاقية تعاون مع الكونفدرالية الإيطالية

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بعض ممثلي الجالية المصرية بنيويورك

الخارجية تستجيب لشكاوى الطلاب المصريين ممن لم يدرسوا الأحياء بنظام المسار السعودي وقبولهم بالجامعات

الجالية المصرية بأوكرانيا تشارك في اجتماع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية .. صور

الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا تفتتح معرض "ريشة عالمية بأيدي عربية10".. وتكشف مفاجأة للفائزين.. صور

الاتحاد العام للمصريين بالخارج في احتفالات سفارة السعودية بالعيد الوطني في المنامة

أطباء وممرضي إيطاليا في مواجهه الحكومة بأكبر تظاهرة للعاملين بالمجال الصحي.. صور

مؤتمر صحفي في اسطنبول.. "التقارب التجاري الاستثماري المصري التركي" قريبا
الجريدة الورقية