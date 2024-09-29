تعيين د ايمان الشامي مدير اقليمي للاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمركز الرئيسي بالقاهرة

قرر الاتحاد العام للمصريين في الخارج تعيين الدكتورة ايمان الشامي المدير الاقليمي للاتحاد بالمركز الرئيسي بالقاهرة.

الدكتورة ايمان الشامي، هى حاصلة على دكتوراه في التنمية البشرية من جامعه تورينتو في كندا ، ودكتوراه في القانون الدولي من الاكاديمية العربية للدراسات المتطورة ، عملت في المجال الأكاديمي في عدة أكاديميات وجامعات ، وعملت في مجال الخدمة العامه والعمل التطوعي الوطني .

ساهمت د. ايمان الشامي في مبادرات رئاسية عديدة وشاركت ايضا في أعمال تطوعية وخيرية بالتعاون مع جمعيات النفع العام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد أوكل لها متابعة نشاطات الإتحاد العام للمصريين في الخارج والإشراف على اللجان النوعية القائمة .