بالخطوات البسيطة.. طريقة استخراج الفيش الإلكتروني على الإنترنت

تتيح وزارة الداخلية المصرية إمكانية استخراج الفيش الجنائي بسهولة ويسر عبر الإنترنت، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ترصد بوابة الوفد الإلكترنية الخطوات اللازمة لاستخراج الفيش الجنائي أون لاين:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

ابحث عن قسم "الأدلة الجنائية" أو "الخدمات الإلكترونية".

اختيار خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية:

بعد الدخول إلى القسم المخصص، اختر الخدمة التي تتعلق بإصدار صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي).

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب:

إذا كان لديك حساب بالفعل، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد باتباع التعليمات الموضحة على الموقع.

إدخال البيانات المطلوبة:

بعد تسجيل الدخول، قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل:

الاسم رباعي

رقم القومي

تاريخ الميلاد

عنوان السكن

وغيرها من البيانات الأخرى التي يطلبها النظام.

اختيار طريقة الدفع:

حدد طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت عبر الإنترنت أو عن طريق بطاقة الائتمان.

تأكيد الطلب:

بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، قم بتأكيد الطلب.

استلام الفيش الجنائي:

بعد إتمام عملية الطلب، ستصلك رسالة نصية أو بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل حول كيفية استلام الفيش الجنائي، سواء كان ذلك عن طريق البريد أو عن طريق الذهاب إلى أقرب قسم شرطة.