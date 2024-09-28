وزير الإعلام اللبناني: ننسق مع الأجهزة الأمنية والأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين

أكد وزير الإعلام اللبناني، أن الوضع دقيق جدا بالبلاد فالدولة مسؤولة عن النازحين وعن أعمال الإيواء، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تصريحات وزير الإعلام اللبناني

وشدد وزير الإعلام اللبناني، على أنه يتم التنسق مع الأجهزة الأمنية والأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين.

ونوه وزير الإعلام اللبناني، بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ومن جانبه، قال مراسل القاهرة الإخبارية من مرجعيون: إننا شهدنا ليلة لم ينام فيها أي من سكان لبنان خلال الساعات الماضية، حيث إن الاعتداءات لم تقتصر فقط على الضاحية الجنوبية، بينما طالت مناطق متفرقة في الدولة اللبنانية طوال ساعات الليل، بما فيها القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

مدينة بعلبك

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة بعلبك تعرضت إلى سلسلة غارات غير مسبوقة، كما نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية بشكل متزامن في مناطق متفرقة على الأراضي اللبنانية على مدار الساعات الماضية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مرجعيون إلى أن الفرق الإغاثية حتى الآن غير قادرة على الوصول للأماكن المستهدفة، وربما عمليات البحث عن شهداء أو مصابين ورفع الأنقاض قد تستغرق وقتًا طويلًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لكثافة الغارات.