مركز شباب المراشدة ينظم رحلة إلى معبد دندرة احتفالا باليوم العالمى للسياحة

نظم مركز شباب المراشدة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز الوقف بمحافظة قنا، رحلة إلى معبد دندرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤م بمشاركة ٣٠ من الأطفال.

ويعد الوعي السياحي للطفل رکيزة أساسية خاصة عند التخطيط لتنمية المجتمع, فيشکل الوعي السياحي للطفل أهمية کبيرة في تحسين الصورة السياحية للمجتمع، فينشأ الطفل مثقفًا سياحيًا على دراية بتاريخ بلده وجغرافيتها، فيزيد لديه الانتماء لها، کما يعرف أهمية قطاع السياحة لبلده اقتصاديًا.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

كما نفذ مركز شباب القلعة التابع لإدارة قفط مباراة كرة قدم للشباب يوم السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ وشارك بها ٣٠ لاعب .

وتأتى أهمية كرة القدم أنها تُساعد على زيادة المهارات في التركيز، والمثابرة، والانضباط الذاتي، لأنها لعبة سريعة الخطى تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في هذا المجال، مما يُحسن قدرة وأداء دماغك.

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في مصر ضمن إطار الاستمرار لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وتُولي هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا بالسياسة الدائمة حيث تتحول إلى نقطة مضيئة حيث تحظى بحرص المجتمع السياسي على تحقيق الأهداف في حياة المصريين على المستوى الإجتماعي وتحظى هذه الاهتمامات بأهمية مبدأ العدالة الإجتماعية من خلال اعتماد سياسات حماية شاملة لأهمية الاهتمام بالقضايا العامة.

و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا .

كما نفذ مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب ابوتشت اليوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر، معسكر خدمة عامة لفريق الكشافة داخل المركز للفئة العمرية طلائع والمستفيدون ١٢ ذكور.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا علي أهمية هذه المعسكرات في تنمية روح التطوع وخدمة المجتمع .

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في غرس الوزاع الخدمي داخل وخارج المركز.