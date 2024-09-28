ماذا تعرف عن مكونات مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام ؟

شرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم ، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مكونات مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين ، بدأها بتفقد أعمال مشروع إنشاء الفندق الجبلي.

وتتمثل أهم معلومات المشروعات في الآتي:

*الوزارة قامت بوضع مخطط متكامل لمشروع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

*الهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

*توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وتنمية المدينة ومحيطها.

*الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين.

* الوزارة تتولى تنفيذ المشروع، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وجهاز تعمير سيناء، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

* إنشاء مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادي المقدس.

* إنشاء ساحة ومبنى السلام على مساحة 12 ألف م2،

* مسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات؛ لتستوعب مختلف الفعاليات.

* إنشاء فندق جبلي متكامل على مساحة 12900 م2، ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة .

* حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادى الراحة؛ لإنشاء الفندق الجبلي ليضم مختلف المقومات التي تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.

* إنشاء النزل البيئي الجديد " الامتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان باجمالى 192 غرفة فندقية بيئية، بالإضافة إلى 56 جناحا،

* إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل، وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي وإنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي .

* تطوير 74 شاليها بالنزل البيئي القائم وتطوير مطعم الصفصافة؛ لاستيعاب وخدمة عدد النزلاء بالنزل البيئى الجديد والقائم.

* إنشاء الحي السكني الجديد بالزيتونة، ويشمل إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة .

* إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة ومسجدا، وكنيسة، ومحلات تجارية.

* إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ويضم 4 فيلات على مساحة 520 م2، و17 شاليهاً على مساحة 3660 م2 ، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا على مساحة 1500 م2.