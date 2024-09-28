سرايا القدس: باغتيال نصر الله العدو ارتكب حماقة لم يحسب تبعاتها

تقدمت قيادة وكوادر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من الأمتين العربية والإسلامية، بالتبريك والتهنئة بارتقاء أمين عام حزب الله حسن نصرالله ورفاقه الشهداء.

وقالت سرايا القدس في بيانه: إننا في سرايا القدس ونحن ننعى سيداً عظيماً التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين كتبوا التاريخ بدمائهم، بعد مسيرة حافلة بالانتصارات وصولاً إلى معركة الإسناد والبطولة دعماً لغزة في معركة طوفان الأقصى، فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم وإخواننا قادة ومجاهدي حزب الله، وكل القوى المساندة في محور المقاومة هذه الشهادة العظيمة لروحه ورفاقه القادة والمجاهدين إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء يوم الجمعة 27-09-2024 الموافق 24 ربيع الأول 1446 هـ .

رسالة إلى حزب الله

ووجهت سرايا القدس رسالة، إلى عناصر حزب الله، من قلب فلسطين ومن ميادين القتال والمواجهات، مفادها، أن العدو قد ارتكب حماقة لم يحسب تبعاتها، ونحن على ثقة بكم وسنرى بأسكم وجهادكم نافذاً بحول الله، وسنبقى الأوفياء للقدس وفلسطين ولدماء أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد ولكل الشهداء العظام السائرين على طريق القدس.