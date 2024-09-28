انطلاق فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة "حوارنا سلام" بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط فعاليات الجولة الرابعة لمبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية والتي تنفذها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، بالتعاون مع الإتحاد العربي للتطوع عضو المكتب التنفيذى لملتقى الإتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية وبرعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" بمشاركة بعض القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وعدد كبير من المتدربين بالمحافظة .



حيث بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة ترحيب من جناب القمص مرقس يوسف مدير مكتب اللجنة المصرية للعدالة والسلام والأستاذة ناهد عزيز المدير التنفيذي لمبادرة حوارنا سلام حيث رحبا بالسادة الضيوف والمشاركين ثم تحدث القمص مرقس عن الدور الذي تقوم به اللجنة المصرية للعدالة والسلام وشرح اهداف المبادرة من حيث غرس قيم المواطنة وإيقاظ الضمير .

كما رحب بالضيوف والمشاركين ثم تحدث عن الدور الذي تقوم به اللجنة وشرح أهداف المبادرة من حيث غرس قيم المواطنة وإيقاظ الضمير.



ثم تحدث هاني العمدة نائبًا عن عقيل إسماعيل المنسق العام للإتحاد العربي للتطوع عن المباردة والإتحاد العربي للتطوع ودور المبادرة في نشر فكر السلام .



وتضمنت فعاليات التدريب نبذ خطاب الكراهية وقبول الآخر وبناء قدرات السلام وتأثير الشائعات على السلام المجتمعي والأمن القومي والمواطنة وقام بالتدريبات المهندس شريف طلعت و ماجد برتي .



وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمبادرة زيارة مسجد سيدي جلال السيوطي ومسجد المجذوب بحى غرب وزيارة دير السيدة العذراء مريم والأمير تاوضروس المشرقي بجبل قسقام دير ريفا.

كان في إستقبال أعضاء المباردة إمام مسجد سيدي جلال السيوطي، وقدس القس أنطون بدير ريفا.



وفي نهاية اليوم وجه جناب القمص مرقس يوسف مدير مكتب اللجنة المصرية للعدالة والسلام والأستاذ عقيل إسماعيل المنسق العام للاتحاد العربي للتطوع الشكر لإمام المسجد ولكاهن دير ريفا على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة بالدير والمسجد.