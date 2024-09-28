السفارة المصرية في أثينا تنظم حدثاً تعريفياً بالاقتصاد المصري وبالفرص الاستثمارية

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا حدثاً للتعريف بالفرص والإمكانات المتاحة في الاقتصاد المصري وبالمناخ الاستثماري في مصر والحوافز الاستثمارية المختلفة المقدمة من الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع غرفة أثينا للتجارة والصناعة".

وذلك بحضور السيد "حسام هيبة" "رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، والسيد "كوستاس فراجويانيس" نائب وزير الخارجية اليونانية لشئون الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح، والسيدة "صوفيا كوينيناكي" رئيسة غرفة أثينا للتجارة والصناعة.



وألقى السفير "عمر عامر"، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان كلمة أكد فيها على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعدد مجالاتها الثقافية والتاريخية الرسمية والشعبية المتعددة.

كما تناول زيارة رئيس الوزراء اليوناني "Kyriakos Mitsotakis" إلى مصر في مارس ٢٠٢٤ والتشرف بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، والتى شهدت التوقيع على الإعلان المشترك لإطلاق المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني بغرض تحقيق المزيد من التدعيم والتعزيز لعلاقات البلدين الثنائية في مختلف المجالات، متناولاً كذلك الجهود المصرية المكثفة والحوافز الاستثمارية المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، واهتمامنا بتعزيز الروابط الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع اليونان، ومُشيداً بتواجد عدد من الشركات اليونانية، مبرزا أن انعقاد هذا الحدث يأتى كخطوة تمهيدية فى اطار الاعداد لزيارة وفد من رجال الأعمال اليونانيين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وهي الزيارة المقررة قبل نهاية العام الجاري بغرض استشراف كافة فرص التعاون والنشاط المتاحة في مصر وإمكانيات تعزيز مسارات التنمية الصناعية المشتركة بين البلدين.



قدم ممثل مجموعة شركات "كوبيلوزوس" اليونانية، التي تًعد واحدة من كبرى المجموعات الاقتصادية اليونانية، عرضاً حول نشاط الشركة في مصر مسلطاً الضوء على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY"، كما استعرض ممثلي شركتي "السويدي" و"مدينة مصر" المصريتين فرص الشراكة والتعاون الممكنة بين المستثمرين اليونانيين ونظرائهم من الشركات المصرية المختلفة، وبما يعكس رؤية القطاع الخاص فيما يتصل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين كذلك.