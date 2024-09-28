محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس أمام لانس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، التشكيل الرسمي لمواجهة لانس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2024/2025.

وشهد التشكيل الرسمي لنيس أمام لانس عودة الدولي المصري محمد عبد المنعم للمشاركة بصفة أساسية، بعدما جلس على مقاعد بدلاء الفريق خلال المواجهتين الماضيتين.

تشكيل نيس اليوم ضد لانس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: بومبيتو، محمد عبد المنعم، يوسف ندياشيمي.

الوسط: علي عبدي، هشام بوداوي، بابلو روساريو، أنتوين ميندي.

الهجوم: بدر الدين بوعناني، جيرمي بوجا، إيفان جويساند.

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم قد غاب مواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، بعدما كان قد لعب مواجهة مارسيليا أساسيًا، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي الأربعاء الماضي.