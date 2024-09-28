اَرسنال يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال على نظيره ليستر سيتي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

جاء الهدف الأول للجانرز من خلال اللاعب جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف النتيجة اللاعب لياندرو تروسار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

واستطاع اَرسنال التحكم في المباراة، بعدما امتلك الكرة بنسبة كبيرة وصلت بـ 76%، بينما جاءت نسبة استحواذ لاعبي ليستر سيتي على الكرة بـ 24%.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبير، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، مارتينيلي، بوكايو ساكا.

بينما جاءت مقاعد بدلاء آرسنال أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نيتو، كيفيور، مالديني كاكوري، جوش نيكولس، نوانيري، جورجينيو، لويس سكيلي، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج.