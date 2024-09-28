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السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مباحث الضرائب تضبط 403 قضايا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لـ مباحث الضرائب والرسوم من شن عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية. 

وأسفرت جهود تلك الحملات التى تمت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وهى:  ضبط (403) قضايا فى عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.

الجريدة الورقية