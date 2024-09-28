ورش مجانية للتدريب على فن الأراجوز بالمنيا

واصل فرع ثقافة المنيا ، برئاسة رحاب توفيق ، تنظيم وإقامة الورش التدريبية المجانية ، للتدريب على أعمال فن الأراجوز ، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، حيث شهد قصر ثقافة المنيا، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية المجانية للرواد.

والتي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة ، وتضمنت الفعاليات ، ورشة لتصنيع العرائس وتعليم فن الأراجوز ، قام خلالها المخرج ناصر عبد التواب بتدريب المشاركين على كيفية كتابة النص الخاص بمسرح العرائس، مع التعريف بالخطوات التفصيلية الخاصة بتصميم عروسة الأراجوز ، وتنفيذ الملامح والزي، وطريقة التحريك ، وضمن نشاط نادي المرأة ، أقيمت ورشة خاصة بتصميم الأزياء وتعليم فنون التطريز.

بالإضافة ، إلى ورشة لتعليم فن المكرمية بالتعاون مع بمؤسسة البنات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي ، كما شهدت الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بمدرسة الاتحاد الإعدادية للبنين، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جاءت الفعاليات ، ضمن أنشطة متنوعة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة ، ومنها ، انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة ، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية ، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية .

وكذلك مناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب، وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.