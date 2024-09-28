انتر ميلان يعود بثلاث نقاط غالية من معقل اودينيزي

نجح فريق انترميلان في العودة سريعا إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي وذلك بعد فوزه على منافسه اودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بلو اينرجي بمدينة اوديني ضمن مباريات الجولة السادسة في الدوري الايطالي .

دخل الفريقين المباراة بغية تحقيق الفوز لاستعادة التوازن فريق اودينيزي الذي بدأ الأسابيع الخمسة الاولى بشكل جيد وحقق أربعة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة امام روما بينما خسر الانتر حامل اللقب مباراته الأخيرة امام الميلان في ديربي الغضب مما أدى الى تراجعه في ترتيب الدوري الإيطالي.

تقدم ديفيد فراتيسي بالهدف الاول لفريق الانتر في الدقيقة الاولى وتعادل كريستيان كاباسيلي لاودينيزي في الدقيقة ٣٥ الا ان هداف الانتر الأرجنتيني لوتارو مارتينيز أحرز هدفين متتاليين الاول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الاول ثم الهدف الثالث للانتر في الدقيقة الثالثة من احداث الشوط الثاني ولم يتمكن اودينيزي سوى من تسجيل هدف ثان عبر لورينزو لوكا في الدقيقة ٨٣ .

النتيجة رفعت رصيد الانتر إلى ١١ نقطة بينما تجمد رصيد اودينيزي عند ١٢ نقطة.