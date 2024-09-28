الأمن يضبط 381 قضية مخدرات و258 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها، خلال24 ساعة، عن ضبط "381" قضية مخدرات، 258 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ "90139" حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط "381" قضية مواد مخدرة.. بإجمالى "426" متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت "198٫555 كيلو جرام".

كمية من مخدر البانجو وزنت "37٫180 كيلو جرام".

كمية من مخدر الهيدرو وزنت "41٫735 كيلو جرام".

كمية من مخدر الهيروين وزنت "18٫604 كيلو جرام".

كمية من مخدر الآيس وزنت "4٫044 كيلو جرام".

كمية من مخدر البودر وزنت "765جراما".

كمية من مخدر الشابو وزنت "3٫883 كيلو جرام".

كمية من مخدر الإستروكس وزنت "935 جراما".

كمية من مخدر الأفيون وزنت "425 جراما".

عدد "19388" قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط "258 قطعة سلاح نارى بحوزة 175 متهما".. وذلك على النحو التالى:

"24" بندقية آلية.

"57" بندقية خرطوش.

"11" طبنجة.

"166" فردا محليا.

"428" طلقة مختلفة الأعيرة.

"25" خزينة متنوعة.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

"241" قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ "90139" حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

"406" أحكام جناية.

"27884" حكم حبس جزئى.

"4824" حكم حبس مستأنف.

"45478" حكم غرامة.

"11547" مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلات عصابية ضمت "20" متهما ارتكبوا "39" حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد "24" متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد "20" متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد "245" دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها: إعادة عدد "3" سيارات و"25" دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد "23012" مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص "63" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "12" منهم.

ياتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.