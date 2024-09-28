مدرب سلة سبورتنج: سنعتمد على الناشئين والمحترف يصل خلال ساعات للمشاركة بالبطولة العربية

اكد الكابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق سبورتنج لكرة السلة أنه سيعتمد بشكل كبير على الناشئين بالنادى خلال مشاركته بالبطولة العربية مشيرا الى انه ينتظر انضمام محترف للفريق خلال الساعات القادمة

وقال توفيق ان فريقه يعتمد علي مجموعة متميزة من الناشئين من ابناء النادي وبالرغم من ذلك الا اننا نسعي الي تقديم عروض قوية وايضا المنافسة واشار ان الهدف الاهم من المشاركة هو اكتساب الخبرات وخصوصا وان البطولة تعتبر احتكاك قوي وفي نفس السياق اشار بان من الوارد في خلال ٤٨ ساعة المقبلة يآتي احد المحترفين وانه لايشغل باله بهذا الامر ففريقه جيد ويضم مجموعة متجانسة من اللاعبين اصحاب القدرة والعطاء وعن مجموعته اكد انها مجموعة قوية وخصوصا فريق الغرافة القطري الذي يضم مجموعة كبيرة من المحترفين لذلك سوف يسعي من البداية للحسم للصعود للدور التالي .