200 ألف للمتوفي.. وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لضحايا سقالة مول التجمع

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالقاهرة، بسرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اثنين من العمال ضحايا حادث داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس.

وفارق عامل الحياة، فيما أصيب آخر إثر سقوطهما من علو في أثناء مباشرتهما مهام عملهما.

وأكد جبران، في توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 الف جنيه المتوفي، و20 ألفاً للمصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال وزير العمل، إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجها بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي، وداعيا للمصاب بسرعة الشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة، أنه انتقل فريق من المديرية إلى مواقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وتم التواصل مع أهالي الضحايا، موضحاً أن المتوفي يدعى أسامة يناير موريس عبده 27 سنة، من عزبة الهجانة بمدينة نصر، عامل رفع سقالة بالموقع، والمصاب هو عاطف مجدي منير 18 سنة عامل، ومقيم بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

وأوضح أنه اثناء عمل المذكورين، سالفي الذكر بالموقع وحال استقلالهما سقالة حديدية "ونش رفع"، لرفع بعض الخامات والأدوات المستخدمة في عملية التشطيب، انقطع الواير الجانبي الايمن الخاص بالسقالة، مما أدي لسقوطهما من الطابق السادس من ارتفاع يقدر حوالي 18 متر، وحدوث إصابتهما المنوه عنها التي أودت بحياة أحدهما، وإصابة الآخر.