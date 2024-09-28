سقوط تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بقصد الإتجار .. تقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه) فأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها بدون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى"). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1,5مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (إحدى السيدات) بإدارة مصنع"بدون ترخيص" كائن بمحافظة القليوبية ، لتصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية والصابون المغشوش والمصنعة من مواد وخامات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه وعُثر بداخله على (38 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع – 3000 قطعة صابون منتج نهائى منسوب إنتاجه لشركات وهمية بإستخدام علامات تجارية غير مسجلة معبأ ومعد للتداول – خط إنتاج مطور "آلى" لتصنيع وتعبئة وتغليف المنظفات المنزلية والصابون). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة اخري لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة الموتفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: "السيد ع" 48 عاما، مصابا بكدمات وجروح واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"عربي ف" 50 عاما، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة الموتى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثتي طفلين، أبناء عمومة، لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما للغرق في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من خلال التقرير الطبي، أن سبب وفاتهما "إسفكسيا" الغرق، حيث لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية بهما، وأشارت تحريات رجال المباحث، أن الطفلين أثناء لهوهما تعرضا للسقوط في النيل، ليلقيا مصرعهما في الحال.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تغيب طفلين بإحدى قرى أطفيح، وتبين من خلال الفحص، والبحث تعرضهما للغرق في نهر النيل..

أسفرت جهود البحث عن العثور على جثة طفل، في اليوم الأول، واستمرت عمليات البحث، حتى تم العثور على جثة إبن عمه، اليوم التالين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.