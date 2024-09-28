مصرع شخص إثر حادث انهيار سقف منزل عليه

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: "السيد ع" 48 عاما، مصابا بكدمات وجروح واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"عربي ف" 50 عاما، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة الموتى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثتي طفلين، أبناء عمومة، لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما للغرق في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من خلال التقرير الطبي، أن سبب وفاتهما "إسفكسيا" الغرق، حيث لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية بهما، وأشارت تحريات رجال المباحث، أن الطفلين أثناء لهوهما تعرضا للسقوط في النيل، ليلقيا مصرعهما في الحال.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تغيب طفلين بإحدى قرى أطفيح، وتبين من خلال الفحص، والبحث تعرضهما للغرق في نهر النيل..

أسفرت جهود البحث عن العثور على جثة طفل، في اليوم الأول، واستمرت عمليات البحث، حتى تم العثور على جثة إبن عمه، اليوم التالين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق..

وفى واقعة اخري ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، المتهمين بالاعتداء على شاب، وإصابته بقطع بيده، وجروح أخرى بالجسد، في كرداسة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تعرض الضحية لاعتداء وإلحاق إصابات متعددة به، ليتم نقله إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية بيده..

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شاب لاعتداء بكرداسة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء وأصيب بجرح بيده، وإصابات أخرى بجسده، على يد أشخاص بسبب خلاف بينهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب وفاة مدرس بمنطقة الهرم، حيث تبين أنه فارق الحياة بعد نشوب مشادة كلامية مع عامل بسوبر ماركت، ولم يصل الخلاف إلى التشاجر، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة مدرس بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين عامل بسوبر ماركت، وعقب ذلك شعر المدرس بحالة إعياء، مما أسفر عن وفاته.

استجوب رجال المباحث العامل، ونفى اعتداءه على المدرس، وأكد أن مشادة كلامية نشبت بينهما فقط، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.