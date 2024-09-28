تعرف على سبب وفاه مدرس بالهرم

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب وفاة مدرس بمنطقة الهرم، حيث تبين أنه فارق الحياة بعد نشوب مشادة كلامية مع عامل بسوبر ماركت، ولم يصل الخلاف إلى التشاجر، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة مدرس بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين عامل بسوبر ماركت، وعقب ذلك شعر المدرس بحالة إعياء، مما أسفر عن وفاته.

استجوب رجال المباحث العامل، ونفى اعتداءه على المدرس، وأكد أن مشادة كلامية نشبت بينهما فقط، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 26 أكتوبر المقبل، للحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير في الدعوى المقامة من طليقته لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت مطلقة المطرب الشعبي سعد الصغير، اتهمه بأنه يحاول الخوض في الأعراض، والتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك.

كما قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها في التحريض علي الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء علي قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدي دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهما فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن.