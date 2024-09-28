الإفتاء: يقوم منزل الزوجية على التراضي والتشاور

قالت دار الإفتاء المصرية أنه ينبغي أن تقوم إجراءات تأسيس منزل الزوجية على التراضي والتشاور، وعلى حسب قدرات كل من الطرفين.

وجاء ذلك خلال حملة دار الإفتاء المصرية «لتسكنوا إليها من أجل حياة سعيدة» عبر منصاتها المختلفة ، حيث تساهم الحملة في تأسيس أسرة مصرية متماسكة وأكثر استقرارًا، بجانب معالجة الخلافات داخل الأسرة، ومن ثَمَّ الحد من انتشار نِسَب الطلاق في المجتمع بمعالجة أسباب الظاهرة وآثارها السلبية.

وتابعت الإفتاء أن المسكن وسيلة لبناء حياة جديدة، ليبدأ كل فرد في أداء رسالته، وليس غاية في حد ذاته، وذكرت أنّ التشارك بين الزوجين من أكبر عوامل نجاح الحياة بينهما، بأن يؤدي كل منهما مسؤوليته تجاه الأسرة، فمتى كان ذلك نعمت الأسرة بالراحة والسكينة والاستقرار.

مفهوم الحوار بين الزوجين

وأوضحت دار الإفتاء، أنّ القرآن الكريم أسّس مفهوم الحوار في سورة المجادلة من خلال آية عظيمة في قوله تعالى: «والله يسمع تحاوركما»، وهي قصة السيدة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن صامت، فيما وقع بينهما من ظِهار، فذهبت تشتكي ما لقيت من زوجها من إساءة في المعاملة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فظلت تشكو، حتى نزلت آيات سورة المُجادِلة، السورة التي قد تمر علينا دون أن ننتبه إلى حقيقة أنّ الله سبحانه وتعالى قد أقر مبدأ الحوار، خاصة في أمر يتعلق بالزوجة والزوج أي الأسرة في قرآن يُتلى إلى يوم القيامة.

وتابعت: «اليوم نحن نرى الكثير من الزيجات بمجرد توقيع عقد الزواج تصبح للرجل سُلطة يمنع بها شريكة حياته من إبداء رأيها أو مشاركته اتخاذ أي قرار يتعلق بها أو الأسرة الصغيرة عامة، هذه ثقافة سائدة عند البعض، قد تفسد قيمة المودة والرحمة بين الزوجين، ولم ينتبه أحد إلى أنّ إعطاء الطرف الآخر مساحة للتعبير عن رأيه والدخول في مناقشة هو أساس الحياة الزوجية المستقرة».

أدعية للصح بين الأزواج

اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم ياربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانك تباركت وتعاليت …

اللهم انى عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك , ناصيتي بيدك , ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك , أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي , و نور بصرى , و جلاء حزني , و ذهاب همى..

اللهم وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير ..اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير ..اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تحب .. اللهم اهدني واهدِ زوجي واجعلنا من اهل بيت صالحين..

اللهم أقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه.. اللهم أقر عيني بالذرية الصالحة التي تدخل السعاده الى قلوبنا وارزقنا برها.. واكرر الدعاء الى الله بأسمائه الحسنى التي تحمل معاني الرحمة والرأفة والود

* اللهم اني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل اموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري ..

اللهم الف بين قلبي وقلبه كما الفت بين قلوب عبادك .. اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى ..

اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم اجعلني من الصابرين..اللهم اجعلني من الشاكرين..اللهم اجعلني في عيني صغيرا.. وفي أعين الناس كبيرا…