عاجل
مقتل زينب نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله في غارة بيروت حزب الله يستهدف مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية ‏ تفاصيل اغتيال حسن نصرالله تحت الأرض بـ14 طابقًا
السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المجلس الأعلى لأنصار الله: ستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي

المجلس الأعلى لأنصار
المجلس الأعلى لأنصار الله

نعى المجلس الأعلى لأنصار الله، استشهاد حسن نصرالله بعد مسيرة حافلة بالجهاد، مشيرا إلى أنه توج بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله تعالى .

 

وتوجه المجلس الأعلى لأنصار الله اليمنية، بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسرة حسن نصر الله وإلى حزب الله ومجاهديه والشعب اللبناني والأمة الإسلامية 

 

وأكد المجلس، أن استشهاد القائد حسن نصرالله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت

مواد متعلقة

‏حزب الله يعثر على جثمان نصر الله بجوار كركي

حفيد الخميني بعد مقتل حسن نصر الله: هذه الجريمة لن تغتفر

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنعى حسن نصر الله

وزير الري يتفقد حالة ترعة المنصورية وفرع بركات بالجيزة

حركة حماس ناعية نصر الله: قضي شهيدًا وهو داعم ومؤيد للشعب الفلسطيني

أبو عبيدة ينعى حسن نصر الله

أول تعليق من المقاومة الإسلامية على اغتيال زعيمهم حسن نصر الله

خامنئي: الصهاينة أصغر من أن يلحقوا ضررًا كبيرًا بالبنية القوية لحزب الله
الجريدة الورقية