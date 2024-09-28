المجلس الأعلى لأنصار الله: ستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي

نعى المجلس الأعلى لأنصار الله، استشهاد حسن نصرالله بعد مسيرة حافلة بالجهاد، مشيرا إلى أنه توج بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله تعالى .

وتوجه المجلس الأعلى لأنصار الله اليمنية، بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسرة حسن نصر الله وإلى حزب الله ومجاهديه والشعب اللبناني والأمة الإسلامية

وأكد المجلس، أن استشهاد القائد حسن نصرالله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت