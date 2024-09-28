فطروا "جبنة قريش".. إصابة 9 حالات بالقيء والأسهال بالشرقية| تفاصيل

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة، بعزبة العروس بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح، اليوم السبت، بحالة إعياء نتيجة تناولهم في وجبة الافطار “جبنة قريش” مصنعة منزليًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي تلقي العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، عقب وصوله مستشفي السعديين المركزي، للاطمئنان على حال المصابين «3سيدات، و6 أطفال»، أنه عقب تناول الأسرة الوجبة الغذائية المصنعة منزليًا، ظهرت عليهم أعراض ارتفاع درجات الحرارة والإسهال وقيء، وتم نقلهم إلى الوحدة الصحية بميت جابر التابعة لمركز بلبيس والقريبة من محل سكنهم.

ولفت إلى إنه تم تحويل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، حيث تم خضوعهم للرعاية المكثفة وإعطائهم العلاج اللازم.

وأشار وكيل صحة الشرقية، إلى أنه تم توجيه فريق طبي وقائي لمنزل المصابين، لأخذ عينات من بقايا المأكولات التي تناولوها، حيث تبين عدم صلاحية الجبن المصنع منزليًا، لافتًا إلى أن 7 مصابين خروجوا من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الصحية، مع الإبقاء على مصابين اثنين تحت الملاحظة والمتابعة الطبية بالمستشفى.

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد كلف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة الرعاية الصحية والعلاجية كافة للمصابين.