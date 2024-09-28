وكيل صحة قنا يجتمع مع مدير المستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا لبحث سُبُل التعاون المشترك.

في بداية اللقاء هنأ " حجاجي " الدكتور محمد يوسف على توليه قيادة المنظومة الصحية بمديرية الصحية ، مُعرباً عن سعادته بمد أوجه التعاون المشترك بين المديرية والمستشفيات الجامعية بالمحافظة بما يعود بالنفع علي أبناء المحافظة بخدمة طبية تتلائم ومتطلباتهم.

وأعرب وكيل الوزارة عن إمتنانه للفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ودورهم في تحسين المنظومة الصحية عامة، مشيراً إلي توجهات الوزارة نحو مد أُفُق التعاون المشترك بين مؤسسة الصحة والجامعة والتكامل المشترك والبناء فيما بينهم.

نائب محافظ قنا يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات

إفتتح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الأطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور سيد الكاشف مدير عام مستشفى الحميات بقنا، وعدد من أطباء مستشفى حميات قنا، وبمشاركة عدد من الخبراء، الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة الازهر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عمر أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور شمردن عزالدين استاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكليه طب جنوب الوادى،والدكتورة شيماء عرفات مدرس بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بقنا.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن المؤتمر يسهم في تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة لمرضى الجهاز الهضمي والكبد، والامراض المعدية، ومن ثم إحداث طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيدا بجهود القائمين علي المؤتمر في تنفيذه بشكل سنوي و منتظم لنقل الخبرات ، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر تم عقد ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير معدة وقولون و قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون ، عبر تقنية فيديو كونفرانس لمشاركة الأطباء والتعرف علي المشكلات التي قد تواجههم وكيفيه حلها، بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى .